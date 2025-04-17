Rasim Kütahyalı’ya “Masumiyet Karinesi” Uyarısı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kararı alınarak serbest bırakıldı. Kütahyalı, sosyal medya paylaşımlarında, “Yarın CHP kurultayı iptal ediliyor, CHP’ye geçici kayyum atanarak 45 gün sonra, 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayı” şeklinde bir iddia ortaya attı. Ayrıca, önceki gün yaptığı ikinci paylaşımında, “Bir güvenlik bürokratı dostunun aradığını iddia ederek, İstanbul’dan Ankara’ya polis sevkiyatlarının yapıldığını, Keçiören ve Etimesgut belediyelerine operasyonlar” olabileceği iddiasında bulundu. Bu iki iddianın ardından Kütahyalı hakkında, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINMA VE İFADE İŞLEMLERİ

Kütahyalı, Bolu’da gözaltına alındı. İfadesi, Bolu Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na alındı. Kütahyalı’nın avukatı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, müvekkilinin Ankara’ya gitmek üzereyken gözaltına alındığını ve masum olduğunu ileri sürdü. Avukatın paylaşımında, “Halen soruşturma devam etmekte olup, tarafların bir temel hukuk prensibi olan masumiyet karinesine saygı göstermesini rica ediyoruz.” denildi. Gözaltına alınmanın ardından Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite’ye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMA

Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdikten sonra sevk edildiği Nöbetçi Hakimlikçe adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

DMM’DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kayyum iddialarını yalanladı. DMM, duruşması henüz görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

GAZETECİLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımları yapan kişilerin yasalarca öngörülen müeyyidelerle karşılaşacağını söyledi. Ayrıca, bu süreçlerde gazetecilerin, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluğu bulunduğunu hatırlattı.