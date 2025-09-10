Haberler

Rasim Osman Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin beşinci katından atlayan hükümlü Rasim Osman, olay sonucunda hayatını kaybetti. Bu trajik olay, İzmit ilçesindeki hastanede saat 23.00 sularında meydana geldi. Psikiyatri servisinde jandarma ekipleri tarafından gözetim altında tedavi gören Rasim Osman, aniden kendini beşinci kattan aşağı attı.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Olay sonrasında hastanenin sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Ancak yapılan kontrollerde, Rasim Osman’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri incelemesi yapıldıktan sonra, Rasim Osman’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga gönderildi.

ÖNCEKİ SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA

Rasim Osman’ın daha önce ‘kasten öldürme’ suçundan hüküm giydiği ve intihar girişiminde bulunduğu bilgisi edinildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

