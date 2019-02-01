Rasim Ozan için zorla getirilme kararı

Boşnak vatandaşlarla ilgili sözleri nedeniyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ilk duruşmaya katılmaması nedeniyle zorla getirilme kararı verildi.

Bir televizyon kanalında yayınlanan futbol programında Boşnak vatandaşlara yönelik aşağılayıcı sözler söylediği gerekçesiyle televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçlamasıyla dava açılmıştı. İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmazken, şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ve çok sayıda şikayetçi katıldı.

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfının avukatı Rıfat Karadağ, sanığın yargılamayı uzatmak için duruşmaya katılmadığını belirterek, zorla getirilmesini talep etti. Sanık avukatı Esennur Ezgi ise müvekkili Rasim Ozan Kütahyalı’nın gurbetçilerin çağrısı üzerine Almanya’ya gittiğini ve davayı uzatma gibi bir gayelerinin olmadığını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın avukatı tarafından her ne kadar sanığın çağrı üzerine Almanya’ya gittiği söylense de duruşma gününün sanığa 3 ay önceden bildirilmiş olması nedeniyle bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Duruşmanın ardından mahkeme salonunun önünde açıklama yapan Bosna Hersek Federasyonu avukatı Serap Göksu, bütün Boşnaklar adına bu davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı’nın 19 Kasım 2017’de Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu, Boşnak/Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ve sanık Kütahyalı’nın suçlamayı kabul etmediği belirtiliyor. Tüm delillere göre üzerine atılı suçu işlediği belirtilen Kütahyalı’nın “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

TRT