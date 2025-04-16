Rasim Ozan Kütahyalı, Arda Turan’ı uyardı

Ünlü SPOR YORUMCUSU RASİM OZAN KÜTAHYALI’NIN AÇIKLAMALARI

Ünlü spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Ekol Sports Youtube kanalında Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı. Kütahyalı, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerini açıkladı. “Fenerbahçe, bu sezon şampiyon olamazsa Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho’nun koltuğu sallanmaz ama Galatasaray, iki maç üst üste puan kaybederse, Dursun Özbek ve Okan Buruk için istifa çağrıları yapılır. Galatasaray’da hep alternatiflerin olması kulübe iyi şeyler getirir. Okan Buruk, Beşiktaş derbisinden büyük ders aldı ve Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de büyük performans gösterdi” dedi.

KÜTAHYALI’DAN ARDA TURAN’A ÖNEMLİ UYARILAR

Eyüpspor-Galatasaray maçıyla ilgili Arda Turan’a önemli uyarılarda bulunan Kütahyalı, “Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, eğer Galatasaray’a çelme takarsa ve şampiyonluktan ederse, bir daha Galatasaray’a hoca olamaz ya da Galatasaray’a gelmesi 10 yıl ertelenir. Galatasaray’ın siyaseti bunu kaldırmaz” ifadelerini kullandı. Kütahyalı’nın yorumları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve dikkatleri üzerine çekti.