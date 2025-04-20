Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol’a ara veriyor

GÖZALTINA ALINDI VE SERBEST BIRAKILDI

“CHP’ye kayyum atanacak” ifadesiyle gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı, bu sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra kariyeri ile ilgili önemli bir karar aldığını duyurdu. Kütahyalı, bu bilgiyi X hesabı üzerinden paylaşarak Beyaz Futbol programına ara verdiğini açıkladı.

BİR MOLAYA İHTİYACI VAR

Kütahyalı, “Sizlerden bir mola istiyorum ve bir süre televizyon efsanesi Beyaz Futbol programımıza ara vermek istiyorum. Bir kendime geleyim, bir toparlanayım. Zaten şu an bu gece ekrana çıksam bile sizlerin çok sevdiği, çok eğlendiği ROK performansımı sergilemem mümkün değil. Laf ola beri gele bir koltuğu doldurmak için de koltukta oturmak istemem. Bana bir süre verin sevgili Beyaz Futbol izleyicileri” ifadeleriyle kararını bildirdi.

DUYGUSAL BİR GÖRÜŞME YAŞANDI

Kütahyalı, Osman Gökçek ile gerçekleştirdiği duygusal konuşmayı da paylaştı. “Beyaz Futbol’a mola ricamı Osman Gökçek’e de ilettim. Kararıma saygı duydu ve Gökçek beni çok duygulandıran bir konuşma yaptı. Beyaz Futbol ruhuna ve bana yürekten sahip çıkan, çok mert ve içtenlik dolu bir konuşmaydı bu. Yakın tanıyanlar iyi bilir, çok yiğit bir dost ve gerçek bir arkadaştır Osman Gökçek” şeklinde açıklama yaptı.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Rasim Ozan Kütahyalı, duygularını dile getirerek, “Beyaz Futbol sevenlerini, siz izleyicilerimizi çok seviyorum. Can dostum Ertem Şener’i, üstadlarım Ahmet Çakar’ı, Sinan Engin’i, Abdülkerim Durmaz’ı çok seviyorum. Başta üstad Devrim Zengi olmak üzere müthiş çalışkan ve üretici bir kadro olan Beyaz Futbol ekibini çok seviyorum” şeklinde konuştu. Kütahyalı, sözlerini “Herkesten özür dileyerek, tüm çalışma arkadaşlarımdan, özellikle de Galatasaraylı takımdaşlarımdan, kardeşlerimden ROK olarak bir mola istiyorum. Beyaz Futbol efsanesi kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Ben de bu gece ekran başında olacağım ve Beyaz Futbol izleyeceğim. Siz de sakın bu gece Beyaz Futbol’u kaçırmayın sevgili izleyicilerim” diyerek tamamladı.