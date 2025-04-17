Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltı Süreci Başladı

GÖZALTINA ALINAN RASİM OZAN KÜTAHYALI’YA SUÇLAMALAR

Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltı haberi, Nisan 2025’te medya gündemini sarstı. Sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle Kütahyalı, gözaltı kararı ile karşı karşıya kaldı. Kamuoyunda büyük bir etki yaratan bu süreç, CHP’ye kayyum atanacağı yönünde çıkan iddiaların ardından başladı. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI NEDENİYLE SUÇ DUYURUSU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Rasim Ozan Kütahyalı @RasimOzan_K isimli twitter kullanıcısı tarafından 16 Nisan 2025 tarihinde yapmış olduğu ‘Yarın Kasım 2023 CHP Kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniliyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle görünüyor’ şeklindeki paylaşım içeriklerinin TCK 217 maddesine muhalefet suçunu oluşturduğu değerlendirilmekle, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında TCK 217 maddesine muhalefet suçundan re’sen soruşturma başlatıldığına dair iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır” denildi. Başsavcılığın açıklamasında, Kütahyalı’nın CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı iddiaları nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.