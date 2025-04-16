Rasim Ozan Kütahyalı Kimdir?

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yapılan araştırmalar, onun dikkat çeken yorumları ve tespitleri ile gündemde kalmasına neden oluyor. Kasım 1981, İzmir doğumlu olan Kütahyalı, Türk köşe yazarı ve televizyoncu olarak biliniyor.

MEDYA KARİYERİ

Kütahyalı, geçmişte Eski Taraf gazetesinde yazarlık yapmış olup, şu an Takvim ve Sabah gazetelerinin Pazar eklerinde köşe yazarlığına devam ediyor. Önceki dönemde Kanaltürk’te yayınlanan Ters Cephe programında yorumculuk yapmış, ardından Beyaz TV’de Dinamit, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında yer almıştır. Taraf gazetesindeki köşe yazarlığı öncesinde, Sinan Çetin’in Plato Film şirketinde metin yazarlığı ve kast direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Aralık 2008’den itibaren Kanal T’de ana haber sunumu gerçekleştirmiş, bu kanalda Mahmut Övür ile birlikte Politik Performans programını hazırlayıp sunmuştur. Nisan 2009’da Kanal T’den ayrılarak CNN Türk’te yayın danışmanlığına geçmiştir.

ÖZEL HAYATI

Kütahyalı’nın özel hayatına gelince, babası mühendis, annesi ise öğretmendir. İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmiş ancak ikinci sınıfta eğitimini yarıda bırakmıştır. Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı ile evli olan Kütahyalı, Betül Yasemin ve Ayşe Ela adında ikiz kız babasıdır.