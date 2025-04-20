Rasim Ozan Kütahyalı Mola Veriyor

RASİM OZAN KÜTAHYALI’NIN KARİYERİNE ARA VERME KARARI

Gözaltına alınması ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı, kariyerinde önemli bir değişiklik yapma kararı aldı. Beyaz Futbol izleyicileri tarafından merak edilen “Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol’da neden yok?” sorusu, sosyal medya üzerinde sıkça tartışılan konular arasında yer aldı. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol’dan ayrıldı mı?

KÜTAHYALI’NIN GÖZALTINA ALINMASI VE AÇIKLAMASI

Rasim Ozan Kütahyalı, “CHP’ye kayyum atanacak” iddiası nedeniyle kısa bir süre gözaltında kalmış ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yaşadığı bu olay sonrasında, Beyaz Futbol kariyerine bir süre ara verme kararı almış bulunuyor. X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sizlerden bir mola istiyorum ve bir süre televizyon efsanesi Beyaz Futbol programımıza ara vermek istiyorum” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Beyaz Futbol’da neden yok olduğuna dair sorulara yanıt olmuş oldu.

İZLEYİCİLERİN ANLAYIŞINI BEKLİYOR

Kütahyalı, açıklamasında “Bir kendime geleyim, bir toparlanayım. Zaten şu an bu gece ekrana çıksam bile sizlerin çok sevdiği, çok eğlendiği ROK performansımı sergilemem mümkün değil” diyerek, izleyicilerinden anlayış beklediğini ifade etti. Rasim Ozan Kütahyalı’nın Beyaz Futbol’dan ayrıldığına dair yapılan spekülasyonlara ise, kalıcı bir ayrılık değil, geçici bir ara olduğu yanıtı geldi.