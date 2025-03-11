Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV Tepkisi

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’ye Gelişi

Rasim Ozan Kütahyalı, Halk TV’nin YouTube kanalında konuk olmasıyla birlikte tartışmaların fitilini ateşledi. Kütahyalı’nın programa alınması, Halk TV’de çalışan gazeteciler arasında ciddi tepkilere yol açtı. Soru şu ki, Kütahyalı gerçekten Halk TV’de mi yer alıyor?

Gazetecilerin Tepkisi ve İstifa

Halk TV’nin YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile gerçekleştirilen söyleşi, programcılar tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Bu eleştiriler arasında gazeteciler Timur Soykan, Murat Ağırel ve Barış Pehlivan da yer alıyor. Ayrıca, halktv.com.tr yazarı olan Serpil Yılmaz, bu durumu protesto ederek istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, sosyal medya üzerinden, “Halk TV bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü: Rasim Ozan Kütahyalı’yla… Sevgili mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” sözleriyle duyurusunu yaptı.

Sosyal Medyada Duyuru

Kütahyalı ile yapılan söyleşi, Halk TV’nin sosyal medya hesapları üzerinden “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadesiyle yayımlandı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Halk TV’nin yönetimi nasıl bir yol izleyecek, bu da merak konusu olmaya devam ediyor.