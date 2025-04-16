Rasim Ozan Kütahyalı’nın İddiası Yalanlandı

RASİM OZAN KUTAHYALI’NIN İDDİASI YALANLANDI

Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Yarın CHP’ye kayyum atanacak” açıklamasına ilişkin açıklamalar peş peşe yapıldı. Kütahyalı’nın bu paylaşımının ardından Borsa İstanbul’un vadeli pazarında önemli bir çöküş yaşandı. Sonuç olarak, “Borsa neden düştü, Borsa çöktü mü?” soruları gündeme geldi. Gazeteci Kütahyalı, sosyal medya platformundaki bir paylaşımında, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na dair şüpheli iddialar nedeniyle yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleşecek olan ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü.

DEZENFORMASYON AÇIKLAMALARI

Kütahyalı’nın iddiasının hemen sonrasında çeşitli açıklamalar geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kütahyalı’nın paylaşımlarının manipülasyondan ibaret olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kayyum iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, bu yanlış paylaşımlarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla re’sen soruşturma başlattığını duyurdu.

BORSADA SERT DÜŞÜŞ

Rasim Ozan Kütahyalı’nın iddiaları sonrası Borsa İstanbul’un vadeli pazarında, sürekli işlem seansının 18.00’de tamamlandığı esnada büyük kayıplar yaşandı. Vadeli piyasalarda (futures) meydana gelen bu çöküş, XU030D1 endeksinde dikkat çekici düşüşlere yol açtı.