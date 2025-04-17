Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Karar Verildi

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle Bolu’da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında nihai bir karar alındı. Kütahyalı’ya adli kontrol şartı getirildi. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı mı?

Gözaltına Alınma Süreci

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanacak” ifadeleri yüzünden soruşturmaya maruz kalmıştı. Kütahyalı, aracında seyir halindeyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından takip edilmiş ve TEM Otoyolu’nda Çaydurt mevkiinde yakalanmıştı. Gözaltına alınan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite’ye sevk edildi.

İfade İşlemi ve Serbest Bırakılması

Sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra Kütahyalı, Bolu Adliyesi’ne götürüldü. Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemi aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. İfade işlemlerinin sonrasında SEGBİS ile sevk edildiği Nöbetçi Hakimlik tarafından, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte serbest bırakıldığı belirlendi.

Kütahyalı’nın Kişisel Bilgileri

Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt oldu, ancak ikinci sınıfta okulu bıraktı. Bir süre Taraf gazetesinde yazarlık yaptı. Köşe yazarlığından önce Plato Film’de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü görevlerini üstlendi. Aralık 2009’dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı ve şu an Beyaz TV’de Beyaz Futbol programında görev alıyor. Kütahyalı’nın Nagehan Alçı ile evliliğinden iki kızı bulunmaktadır.