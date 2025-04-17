Rasim Ozan Kütahyalı Serbest Bırakıldı

SUÇLAMALAR VE GÖZALTI SÜRECİ

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu’da gözaltına alındı. Kütahyalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına SEGBİS sistemi aracılığıyla ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Kütahyalı’ya, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanacak” ifadesi nedeniyle soruşturma açıldı.

POLİS TAKİBİ VE İŞLEMLER

Kütahyalı, aracıyla seyir halindeyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin takibi sonucunda TEM Otoyolu’nun Çaydurt mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite’ye sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamladıktan sonra Kütahyalı, Bolu Adliyesi’ne götürüldü.

İFADE VE SERBEST BIRAKILMA

Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemi ile ifade verdikten sonra Nöbetçi Hakimlik tarafından adli kontrol şartı ile yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.