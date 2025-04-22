Rasim Ozan Kütahyalı’ya Hapis İstemi

İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Kütahyalı’nın 16 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar detaylandırıldı. Kütahyalı, “Yarın Kasım 2023 kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak 45 gün sonra 1 Haziran 2025’de CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor” ve “Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor.” ifadelerini kullandı.

TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İddianamede, şüpheli Kütahyalı’nın paylaşım yaptığı sırada “halk arasında endişe korku veya panik yaratma saikiyle” hareket ettiği vurgulandı. Kütahyalı’nın sosyal medya hesabında 440 bin takipçisi olduğu ve yapılan paylaşımların takipçileri tarafından görüntülendiği, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından alıntılandığı belirtildi. Bu durum, paylaşımların yaygın bir şekilde yayıldığını ortaya koyuyor.

SUÇUN UNSURLARI VE CEZA TALEBİ

İddianamede ayrıca, “Şüphelinin sosyal medya ortamında, hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi toplumda ayrışmaya, toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmeye ve bu yönüyle kamu barışını toplumun içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozmaya elverişli şekilde paylaşmak ve yaymak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildi. Sonuç olarak, Kütahyalı’nın “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.