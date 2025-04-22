Rasim Ozan Kütahyalı’ya Soruşturma Açıldı

HUKUKİ SÜREÇ VE GÖZALTI İŞLEMLERİ

Kütahyalı hakkında, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanacak” demesi üzerine Bir soruşturma başlatıldı. Aracıyla seyir halindeyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin takibi sonucu, TEM Otoyolu’nun Çaydurt mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri sonrasında sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite’ye sevk edildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra, Bolu Adliyesi’ne getirildi. Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi ve ifade sonrası, nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA VE İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alındıktan sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kütahyalı için iddianame hazırlandı ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kütahyalı, CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki iddiaların yanı sıra iki belediyeye yönelik operasyona dair paylaşımlar gerçekleştirdi. Bu bağlamda, paylaşımlarında herhangi bir kamu görevlisinden bilgi almadığını, düşündüklerini ve “gazetecilik refleksi” ile hareket ettiğini belirtti.

PİŞMANLIĞINI İFADE ETTİ

Kütahyalı, kamuoyunda oluşan algı için üzgün ve pişman olduğunu ifade etti. Yaptığı paylaşımın sebeplerini açıklarken, “Bu paylaşımı yapmadan birkaç gün önce birçok gazeteci arkadaşımın dillendirdiği ve CHP’ye kayyum atanabileceği iddialarına ilişkin duyumların fazlasıyla artması sebebiyle, gazetecilik mesleğinin oluşturduğu heyecan ile bu paylaşımı yaptım” dedi. Aynı zamanda, paylaşımını yaparken herhangi bir kamu görevlisinden bilgi almadığını, çıkarımlarına dayalı olarak bu paylaşımı gerçekleştirdiğini belirtti.

HİSSE VE MALVARLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Kütahyalı, yaptığı paylaşımların borsa veya diğer finansal kuruluşlarla ilgili olmadığını ve kendisine ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamak gibi bir amacının asla olmadığını vurguladı. Malvarlığında bir artış olmadığını belirten Kütahyalı, hesap hareketlerinin incelenebileceğini de ekledi. Ayrıca, gazetecilik mesleğinin getirdiği heyecanla hareket ettiğini ve bu durumu düzeltmek için hızlı bir şekilde bilgi paylaşımında bulunduğunu ifade etti. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması üzerine duyduğu pişmanlığı da yine paylaşımlarında dile getirdi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İFADELERİ

Bir güvenlik bürokratının kendisini arayarak iki belediyeye yönelik operasyon olacağına dair duyduğu bilgiyi paylaşan Kütahyalı, bu durumda “ilk haber veren kişi olabilme başarısı” ve heyecanı nedeniyle düşünmeden hareket ettiğini söyledi. Geçmiş bir CHP yetkilisi ile gerçekleştirdiği konuşmada, bazı belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları hakkında net ifadeler duyduğunu belirtti. Fakat paylaşımında bunları kesin ve güvenilir bilgi olarak sunmadığını, ihtiyaçlı bir dil kullandığını ifade etti. Pişmanlık duyduğunu ve bu durumun yargının güvenilirliğine zarar verdiğini vurguladı.

DUYGULARI VE AİLE GİBİ KONUŞMALAR

Kütahyalı, yaptığı yanlışların kendisini ve ailesini derinden etkilediğini söyleyerek, 11 yaşında ikiz kız çocuk babası olduğunu ve bu sebeple çocukları için hakkındaki süreçte koruma tedbirinin kaldırılmasını talep ettiğini beyan etti. Bu süreçte aile bağlarının önemine vurgu yaparak, yaşananların kendisinde oluşturduğu etkileri tüm samimiyetiyle dile getirdi.