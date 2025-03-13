Rasim Ozan Röportajı Halk TV’yi Karıştırdı

Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı ile gerçekleştirilen röportaj, kanal içerisinde büyük bir krize yol açtı. Kütahyalı, PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, kanal bu durumu “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadeleriyle duyurdu. Bu röportaj sonrasında Barış Terkoğlu’nun neden istifa ettiği ve Halk TV’den ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Röportajın ardından kanalda büyük bir gerginlik yaşandı. Serpil Yılmaz’ın yanı sıra Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, yaşanan gerginlik nedeniyle kanaldan ayrıldı.

KANAL SAHİBİ AÇIKLAMA YAPTI

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, olay sonrası bir açıklama yaptı. Mahiroğlu, “Dün akşam, Youtube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır.” dedi.

Barış Terkoğlu, 13 Ekim 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Türk gazeteci ve yazardır. OdaTV’de haber müdürlüğü görevi yürütmekte olup, Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. 14 Şubat 2011’de gözaltına alınmış ve OdaTV Davası kapsamında 19 ay boyunca Silivri Cezaevi’nde tutuklu kalmıştır. 14 Eylül 2012’de görülen duruşmada serbest bırakılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Makine Mühendisliği mezunu olan Terkoğlu, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nde Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır. 2008-2010 yılları arasında CNN Türk’te “Oradaydım” adlı belgesel programında araştırmacı olarak çalışmıştır. 2008 yılından itibaren OdaTV’de haber müdürlüğü, 2018 yılından itibaren ise Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarı olarak görev yapmaktadır. Terkoğlu, ayrıca “Sızıntı: Wikileaks’te Ünlü Türkler” (2012), “Mahrem: Gizli Belgelerde Türkiye’nin Sırları” (2015) ve “Metastaz” (2019) ile “Metastaz 2: Cendere” (2020) gibi kitapların yazarları arasında yer almaktadır.