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Rasim Ozan Röportajı İstifalarla Sonuçlandı

RÜYA KANALINDA BÜYÜK AYRILIK

Halk TV’nin Youtube platformunda gerçekleştirilen Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportaj, kanal içerisinde ciddi bir ayrılığa sebep oldu. Gazeteciler Serpil Yılmaz, Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, programı protesto ederek kanaldan istifalarını duyurdu. “Kayda Geçsin” programının ekibi, bu durumun ardından kanal ile yollarını ayırma kararı aldı. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, röportajdan haberdar olmadığını ve bunun bir “yol kazası” olduğunu dile getirse de istifa eden isimler bu kararlarından geri dönme niyetinde değiller.

YENİ DURAĞI AÇIKLANDI

Halk TV’nin Youtube kanalında yer alan Rasim Ozan Kütahyalı söyleşisi sonrasında ayrılma kararı alan Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi de açıklandı. Gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun yer aldığı ekibin yeni platformu, Oğuzhan Uğur tarafından duyuruldu. Uğur, sosyal medya paylaşımında gazetecileri etiketleyerek, “Kayda Geçsin ekibi Youtube’ye geliyor” sözlerini kullandı. Ayrıca, ekip ile birlikte çektiği özçekimi de kamu ile paylaştı.

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