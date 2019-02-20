Rasim Ozan’a hapis cezası!

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Terim’in, Galatasaray’ın Aysal’a gönderdiği kısa mesajları yayınladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın Fatih Terim’in Galatasaray Spor Kulübü’nden ayrılmasının ardından dönemin başkanı Ünal Aysal’a gönderdiği kısa mesajların yayınlaması ilişkin Yargıtay’dan dönen dava dosyası yeniden karara bağlandı.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Terim’in avukatı Kütahyalı ve Aysal’dan şikayetçi oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı ise olayın basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraat talebinde bulundu. Aysal’ın avukatı da beraat istedi.

Yargıtay’ın bozma ilamı doğrultusunda Ünal Aysal’ın beraatine kararı veren mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ise verdiği ilk kararda direndi.

Kütahyalı’yı ”haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçundan ise 2 yıl hapis, ”hakaret” suçundan ise 9 bin 150 lira adli para cezasına cezasına çarptırıldı. Verilen cezalar ertelenmedi.

TRT