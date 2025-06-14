Raşit Akar Türkiye’ye Döndü

RAŞİT AKAR’IN SÜRECI VE DÖNÜŞÜ

Türkiye Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Genel Başkanı Raşit Akar, İran’ın başkenti Tahran’da İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle bir süre mahsur kaldı. Tahran’dan Urumiye’ye kadar süren saatler süren otobüs yolculuğunun ardından Türkiye sınırına ulaşan Akar, yaşadığı zorlu süreci aktararak şu an Yüksekova’da bulunduğunu ifade etti.

DOSTLARININ YARDIMIYLA ULAŞTIĞI YER

İsrail’in hava saldırılarının başlamasının ardından bazı Türk vatandaşları, İran’dan Türkiye’ye dönmek amacıyla harekete geçti. OYDER Genel Başkanı Raşit Akar da bu kişilerden biri olarak, Tahran’dan otobüse binip sabah saatlerinde Urumiye kentine ulaştığını ve orada dostlarının kendisini karşıladığını dile getirdi. Bölgedeki durumu yorumlayan Akar, “Burası oldukça sakin. Yaklaşık 150 kilometre ötede bir gerginlik olsa da bulunduğumuz yerde bir sorun yok,” sözlerini kullandı.

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ İÇİN ÇAĞRI

Yüksekova’da uçak bulmakta zorluk yaşadığını belirten Akar, seyahat şirketlerine çağrıda bulunarak İran’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için daha fazla sefer düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Erzurum aktarmalı olarak İstanbul’a dönebilme olasılığından bahseden Akar, “Allah’a şükür, şu an vatan topraklarındayım. Türkiye gerçekten çok güzel ve çok rahat. Her şey yolunda,” dedi.