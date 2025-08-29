Raşo Kedi, Yangını İtfaiyeye Bildirdi

YANGINDA KEDİSİ RAŞO’YU KULLANAN KAÇMAZ’IN HAYAT KURTARIŞI

Avcılar’da bir evde meydana gelen yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Ev sahibi Ferdi Kaçmaz, banyo yaparken prizden çıkan yangın nedeniyle dalgalanan dumanlar arasında kaldı. Ancak bu esnada Raşo isimli kedisi, yüksek sesle bağırarak sahibini uyardı.

RAŞO’NUN SESİYLA HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Kedisi Raşo’nun yardımıyla banyodan fırlayan Kaçmaz, kedisini güvenli bir şekilde kucaklayarak alevlerin arasından çıkmayı başardı. Aynı zamanda bina sakinlerini de uyaran Kaçmaz, vakit kaybetmeden itfaiyeyi aradı. Yangın, olay yerine çabuk ulaşan itfaiye ekipleri tarafından, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

KEDİSİ SAYESİNDE HAYATINI KURTARDI

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, Ferdi Kaçmaz bu zor anları “Can dostum beni kurtardı” ifadeleriyle anlattı. Yangın esnasında neler yaşadığına dair açıklamalarda bulunan Kaçmaz, “Evde duştaydım. Kedim içerideydi. Birden acı bir şekilde bağırmaya başladı. Birden fırladım. Koltuğun üzerinde yangın olduğunu gördüm. Koltuğu ters çevirdim yayılmasın diye. Kediyi alıp binadakileri çıkarmaya başladım. Evin içerisi komple gitti ama Allah’a şükürler olsun biz iyiyiz” şeklinde konuştu.