Ravago Petrokimya İşçileri Eylemdeydi Bugün

İŞÇİLER EYLEME DEVAM EDİYOR

Ravago Petrokimya işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Ocak ayında başlamıştı. Sekizinci oturumda ilerleme sağlanamaması üzerine işçiler eylem kararı aldı. Çeşitli yöntemlerle devam eden eylemlerine bugün oturma eylemi eklenerek sürdürüldü. Eylem, iş yeri temsilcileri Akın Damar ve Mehmet Yıldız’ın yönetiminde gerçekleşti. Damar, işverenin “bütçe yok” ve “Belçika yönetimini ikna edemiyoruz” şeklindeki ifadelerine sert bir tepki gösterdi. “Madem siz anlatamıyorsunuz, biz anlatalım. Bu sorumluluğu üzerinizden alalım” dedi.

PANDEMİ DÖNEMİ REKOR BEKLENTİSİ

Damar, şirketin pandemi ve deprem süreçlerinde üretim rekorları kırdığını hatırlatarak, “Zarar ediyoruz diyerek faturayı işçiye kesemezsiniz” şeklinde konuştu. Petrokimya tesisinin tehlikeli bir iş sınıfında olduğuna dikkat çeken Damar, 8 ay önce yaşanan elektrik kesintisi olayını örnek göstererek, “Tüm üniteler, kimyasal buhar ve taşan reaktörler arasında mücadele etti. Bu yaşananlar görmezden gelinemez” dedi.

TALEPLER NET, GREV TEHDİDİ VAR

Akın Damar, nettiklerini dile getirerek, “Taleplerimiz net ve sonuna kadar arkasındayız. Ravago işçisi kararlı, Ravago işçisi hazır! ya taleplerimize kulak verirsiniz ya da anayasal hakkımız olan grevle görkemli bir direnişe şahit olursunuz” ifadelerini kullandı. Eylem, bu açıklamaların ardından sloganlar eşliğinde devam etti.

– İZMİR