Rayan Cherki, Manchester City ile Anlaştı

TRANSFER HABERİ

Fransız futbolcu Rayan Cherki, İngiliz kulübü Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Manchester City, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor ve son dönemde adından söz ettiren genç yetenek Rayan Cherki’yi kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Cherki ile Haziran 2030’a kadar sürecek bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

YETENEKLİ FUTBOLCU

Lyon altyapısından yetişen Cherki, Ekim 2019’da 16 yaşında profesyonel kariyerine adım atmıştı. Genç futbolcu, A takımla toplamda 185 maça çıktı. 21 yaşındaki hücum oyuncusu, 2024-2025 sezonunu geride bırakırken 30’u Fransa Ligue 1 olmak üzere 44 karşılaşmada forma giydi ve 12 gol, 20 asistlik performans sergiledi. Cherki, Fransa Milli Takımı formasını ilk kez beş gün önce UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya’ya karşı giymiş ve o müsabakada 1 gol, 1 asistle dikkat çekti.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Cherki, ABD’de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Manchester City kadrosunda yer alacak. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, kariyerinde bu dönüm noktasına ulaşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Manchester City gibi bir kulübe katılmanın özel bir şey olduğunu ifade eden Cherki, “Bu benim için gerçekleşen bir rüya. Bu seviyeye gelmek için hayatım boyunca yorulmadan çalıştım. Futbolu seviyorum, Pep (Guardiola) ve ekibinin rehberliğinde Manchester’da gelişmeyi dört gözle bekliyorum. Gerçekten inandığım bir proje olmasaydı Lyon’dan asla ayrılmazdım ve City’deki her şey bana oyunumu geliştirebileceğime ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olabileceğime inanmamı sağlıyor” dedi.