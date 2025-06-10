Rayan Cherki, Manchester City ile Anlaştı

FRANSIZ FUTBOLCU RAYAN CHERKİ İLE MANCHESTER CITY SÖZLEŞME İMZALADI

Fransız futbolcu Rayan Cherki, İngiltere’nin önde gelen kulüplerinden Manchester City ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi transfer faaliyetlerine devam eden Manchester City, son dönemlerde gündeme gelen genç yetenek Rayan Cherki’yi kadrosuna dahil etti. Kulüp, resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada, Cherki ile Haziran 2030’a kadar sürecek bir anlaşma sağlandığını belirtti.

LYON’DA ÖNEMLİ BİR KARIYER GEÇİRDİ

Lyon altyapısından yetişen Cherki, Ekim 2019’da 16 yaşındayken profesyonel futbol kariyerine adım attı ve A takımda toplam 185 maça çıktı. 21 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan 2024-2025 sezonunda 30’u Fransa Ligue 1 olmak üzere toplam 44 maçta sahne aldı ve bu süreçte 12 gol atıp, 20 asist yaparak önemli bir performans sergiledi. Ayrıca, Fransa Milli Takımı’yla ilk kez 5 gün önce UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya’ya karşı mücadele etti ve bu maçta 1 gol ile 1 asist kaydederek dikkatleri üzerine topladı.

CHERKİ: “BU BENİM İÇİN GERÇEKLEŞEN BİR RÜYA”

Cherki, gelecekte ABD’de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Manchester City kadrosunda yer alacak. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan Cherki, kariyerinde bu kritik dönüm noktasına ulaştığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Manchester City gibi bir kulübe katılmasının kendisi için özel bir olay olduğunu vurgulayan Cherki, “Bu benim için gerçekleşen bir rüya. Bu seviyeye gelmek için hayatım boyunca yorulmadan çalıştım. Futbolu seviyorum, Pep (Guardiola) ve ekibinin rehberliğinde Manchester’da gelişmeyi dört gözle bekliyorum. Gerçekten inandığım bir proje olmasaydı Lyon’dan asla ayrılmazdım ve City’deki her şey bana oyunumu geliştirebileceğime ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olabileceğime inanmamı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

– İSTANBUL