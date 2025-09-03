Rayiç Bedeller Artış Gözlemleniyor! Emlak Vergileri Yüzde 5000’e Ulaştı

EMLAK VERGİLERİNDEKİ ARTIŞLAR

2026–2029 dönemi için geçerli olacak arsa, arazi ve konut metrekare birim değerlerinin açıklanmasıyla Türkiye genelinde emlak vergilerinde ciddi yükselişler yaşanıyor. Bazı ilçelerdeki rayiç bedeller 10 ila 20 kat arasında artarken, büyükşehirlerde bu oran yüzde 300’den başlayarak lüks semtlerde yüzde 5000’e kadar çıkabiliyor. Bu durum, milyonlarca ev sahibini doğrudan etkiliyor ve kamuoyunda geniş bir etki yaratıyor.

HÜKÜMETTEN YENİ DÜZENLEME

Sabah gazetesinin aktardığına göre, hükümet aşırı vergi yükünü engellemek ve adil bir sistemi kurmak amacıyla yeni bir kanun üzerinde çalışmalara başladı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarının vatandaşları mağdur etmesine müsaade etmeyeceklerini belirtiyor. Demir, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz” diyor.

DÜZENLEMENİN ETKİSİ

Yeni düzenlemenin sadece emlak vergisini değil; tapu harcı, değerli konut vergisi, emsal kira bedeli gibi pek çok kalemi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, rayiç bedel artışlarının sadece vergi yükünü değil, gayrimenkul piyasasındaki dengeleri de değiştireceğini vurguluyor.