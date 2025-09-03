Rayiç Bedeller Rekor Seviye Ulaştı! Artışlar Yüzde 5000’e Varan

EMLAK VERGİLERİNDE CİDDİ ARTISLAR

2026–2029 dönemi için geçerli olacak arsa, arazi ve konut metrekare birim değerlerinin açıklanmasıyla birlikte, Türkiye genelinde emlak vergilerinde ciddi artışlar meydana geliyor. Bazı ilçelerde rayiç bedeller 10 ila 20 kat arasında yükselirken, büyükşehirlerde bu artış yüzde 300’den başlayıp lüks semtlerde yüzde 5000’e kadar ulaşıyor. Bu durum, milyonlarca ev sahibini doğrudan etkileyerek kamuoyunda geniş yankı buluyor.

HÜKÜMETTEN YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Hükümet, aşırı vergi yükünü önlemek ve adil bir sistem kurmak amacıyla yeni bir kanun taslağı üzerinde çalışmaya başladı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarının vatandaşları mağdur etmesine engel olacaklarını vurguluyor. Demir, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz” dedi.

DEĞİŞİMİN ETKİLERİ

Yeni düzenlemenin sadece emlak vergisiyle sınırlı kalmayacağı; tapu harcı, değerli konut vergisi, emsal kira bedeli gibi birçok kalemi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, rayiç bedel artışlarının yalnızca vergi yükünü artırmakla kalmayıp, gayrimenkul piyasasındaki dengeleri de değiştirebileceğini belirtiyor.