Rayiç Bedeller Yükseldi, Vergi Artışı Bekleniyor

EMLAK VERGİLERİNDE CİDDİ ARTILIŞLAR GÜNDEME GELDİ

2026–2029 dönemine dair arsa, arazi ve konut metrekare birim değerlerinin açıklanmasıyla birlikte, Türkiye genelinde emlak vergilerinde önemli artışlar yaşanıyor. Bazı ilçelerde rayiç bedellerin 10 ila 20 kat arttığı görülürken, büyükşehirlerde bu artış yüzde 300’den başlayıp lüks semtlerde yüzde 5000’e kadar çıkıyor. Bu durum, milyonlarca ev sahibini doğrudan etkiliyor ve kamuoyunda geniş bir yankı uyandırıyor.

HÜKÜMETTEN YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Sabah gazetesinin haberine göre, hükümet artık aşırı vergi yükünü önlemek ve daha adil bir sistem oluşturmak için yeni bir kanun hazırlığına girişti. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, rayiç bedel artışlarının gerçek piyasa koşullarını yansıtmadığını ve vatandaşları mağdur etmesine müsaade etmeyeceklerini belirtiyor. Demir, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz” şeklinde konuştu.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Yeni düzenlemenin yalnızca emlak vergisini değil; tapu harcı, değerli konut vergisi, emsal kira bedeli gibi birçok kalemi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, rayiç bedel artışlarının yalnızca vergi yükünü arttırmakla kalmayıp, gayrimenkul piyasasındaki dengeleri de değiştirebileceğini vurguluyor.