Raylı Sistemlerde Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor

rayli-sistemlerde-ucretsiz-ulasim-donemi-basliyor

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 1 Ocak 2026 Perşembe günü belirli raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HATLARI BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni düzenlemeye göre, Ankara’daki Başkentray, İstanbul’daki Marmaray, İzmir’deki İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 1 Ocak 2026 tarihinde ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Bu karar, resmi gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Belirtilen tarihte vatandaşlar, söz konusu ulaşım hatlarından ücretsiz şekilde faydalanabilecek.

