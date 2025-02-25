Razer Viper V3 Pro Faker Edition Tanıtıldı

DÜNYADA LİDER ESPOR MARKASI: RAZER

Dünyanın önde gelen oyuncu yaşam tarzı markası Razer, esporun efsanesi Lee “Faker” Sang-Hyeok’a olan desteğini kutlamak amacıyla Razer Viper V3 Pro Faker Edition’ı tanıttı. Son on yılda beş League of Legends (LoL) Dünya Şampiyonluğu ve Dünya Finalleri’nde iki kez En Değerli Oyuncu (MVP) ödülü gibi birçok uluslararası başarı elde eden Faker, dünya genelinde “Unkillable Demon King” olarak biliniyor. İstikrarlı performansı, kararlılığı ve eşsiz yeteneğiyle espor camiasının en büyük efsanelerinden biri haline gelen Faker, aynı zamanda Team Razer’ın en tanınmış esporcularından biri.

2024 sezonunun ortalarında yaşadığı zorluklar, Faker’ı oyun tarzını yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Profesyonel esporcu, kullandığı ekipmanda önemli değişiklikler yaptı. Daha hafif, konforlu ve estetik bir fare arayışına giren Faker, hafif ve simetrik tasarımı ileri teknolojilerle buluşturan Razer Viper V3 Pro’yu seçti. Bu tercih, Faker’ın espor kariyerindeki önemli bir dönüm noktası oldu ve ona oyun hassasiyetini korurken yüksek performansını sürdürme konusunda yardımcı oldu. Faker, Viper V3 Pro ile 2024 League of Legends Dünya Şampiyonası’nı kazanarak beşinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

Razer, Faker’ın espor kariyerinin bu yeni dönemini kutlamak için Viper V3 Pro’nun “Unkillable Demon King” temalı sürümünü geliştirdi. Çarpıcı kırmızı gövdesiyle siyah tuşları ve sağ tuşundaki Faker imzasıyla bu özel sürüm, Faker’ın sahnedeki cesur ve ikonik varlığını yansıtıyor. Faker, “2024 League of Legends Dünya Şampiyonası öncesinde faremi, fare altlığımı ve hatta oturma şeklimi bile değiştirdim. Razer Viper V3 Pro’nun en sevdiğim özelliklerinden birisi, uzun süre kullandıktan sonra bile çok rahat hissettirmesi,” diyerek bu fareyi hayranlarının denemesi için tasarlandığını belirtti.

Razer Küresel Espor Direktörü Jeffrey Chau, Faker ile birlikte olmanın mutluluğunu vurgulayarak, “Olağanüstü yolculuğunda Faker’ın yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Espor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sporcusu olan Faker, rekabetçi oyun dünyasının özünü yansıtan bağlılığı, becerisi ve tutkusu ile gerçek bir örnek teşkil ediyor. Faker’ın efsanevi kariyerinin yeni döneminde de yanında olmak ve uzun soluklu ortaklığımızı daha da güçlendirmek için sabırsızlanıyoruz,” şeklinde konuştu.

YÜKSEK PERFORMANS VE HAFİF TASARIM

Razer Viper V3 Pro, hafif yapısı, simetrik tasarımı ve ileri teknolojisiyle profesyonellerin vazgeçemediği bir fare olarak ön plana çıkıyor. %99,8 çözünürlük hassasiyeti sunan Razer Focus Pro 35K Optical Sensor Gen-2 teknolojisiyle donatılan Viper V3 Pro, Fare Rotasyonu ve Dinamik Hassasiyet gibi gelişmiş yazılım özellikleriyle oyunculara tercihlerine göre ince ayarlar yapma imkanı sağlıyor. Razer HyperPolling Wireless Dongle ile 8000 Hz’e kadar gerçek zamanlı polling rate desteği sunarak ultra düşük gecikme ve eşsiz bir performans sunuyor.

Viper V3 Pro Faker Edition’IN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Viper V3 Pro Faker Edition, üst düzey performansı ile esporcular tarafından test edilmiş ve onaylanmış en yeni teknolojileri kullanıyor. Dinamik hassasiyet ayarları ve otomatik ayarlanan polling rate gibi özellikler, pil ömründen feragat etmeden (tek şarj ile 95 saate kadar kullanım) zorlu bir espor deneyimi sağlıyor. 90 milyon tıklama ömrüne sahip Razer Optical Mouse Switches Gen-3, maksimum hız, güvenilirlik ve dayanıklılık sunuyor. 54 gramlık hafif yapısıyla Viper V3 Pro Faker Edition, profesyonel esporcuların beğenisini kazanarak uzun oyun seanslarında konfor ve çevikliği artırıyor. Bu özel fare, başarısıyla “Unkillable Demon King”ın mirasını kutluyor ve espor tutkunlarının koleksiyonlarına eklemeyi hak eden bir parça olarak öne çıkıyor.