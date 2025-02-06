Razer Wolverine V3 Kumandaları Beyaz Renk Seçeneğiyle

RAZER’IN YENİ E-SPOR KUMANDALARLA GÜÇLENEN SERİSİ

Razer, rekabetçi konsol ve PC oyuncularına yönelik geliştirdiği beğenilen Wolverine V3 Serisi e-spor kumandalarını beyaz renkli özel bir seri ile genişletiyor. Yıldırım hızındaki tepki süresi, e-spor odaklı optimizasyon ve profesyonel turnuva seviyesinde yüksek performans sunan beyaz renkli Wolverine V3 Serisi, oyuncuların tarzlarını yansıtırken rekabet avantajlarını korumalarına olanak tanıyor.

RAZER WOLVERINE V3 PRO WHITE EDITION İLE ÖNE ÇIKIN

Rekabet ortamında her zaman bir adım önde kalmak isteyenler için Razer Wolverine V3 Pro, kablosuz e-spor kumandalarının zirvesini temsil ediyor. Yüksek hız, kontrol ve hassasiyet sunarak oyun deneyimini en üst seviyeye taşıyan bu model, Xbox tarafından resmi olarak lisanslanmış olup, hem konsol hem de PC üzerinde en iyi oyuncular kadar rekabetçi olunmasını sağlıyor.

RAZER WOLVERINE V3 TE WHITE EDITION İLE ÜSTÜNLÜK SAĞLAYIN

Rakiplere üstünlük kurmak için her şeyi sunan Razer Wolverine V3 Tournament Edition, Xbox tarafından resmi olarak lisanslanan bir diğer üründür. Razer’ın turnuva seviyesinde performans sunan en gelişmiş kablolu e-spor kumandası, Xbox ve PC platformlarında sunduğu yüksek hız, kontrol ve hassasiyet ile oyun deneyimini profesyonel bir seviyeye çıkarıyor.

BEYAZ RENKTE YENİ MODELLER İLE FARK YARATIN

Razer, konsol ve bilgisayar kurulumlarını beyaz renkle tamamlamak isteyen oyuncular için Xbox ve PC uyumlu Razer BlackShark V2 Pro’nun da beyaz renkli yeni bir modelini sunuyor. Razer’ın yüksek performanslı oyuncu ekipmanları 2022 yılından bu yana Bilkom güvencesiyle Türkiye’deki oyun severlerle buluşuyor.