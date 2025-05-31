Raziye’ye Destek Olundu, Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı

Raziye Birgül Sar’a Moral Desteği

HASTANE BAHÇESİNDE BULUŞMA

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, doğuştan kas hastası olan 13 yaşındaki Raziye Birgül Sar’a moral olmak amacıyla birçok kişi hastane bahçesinde bir araya geldi. Raziye’ye destek vermek isteyen grup, küçük çocuğun isteği üzerine Filistin bayrağını simgeleyen balonları gökyüzüne bıraktı. Pamukkale’de yaşayan Neriman ve Ayhan Sar çiftinin kızı Raziye’nin, 2 yaşında doğuştan kas hastalığı teşhisi kondu. Eğitimine devam eden Raziye, Seyyid Emir Sultan Camisi’ndeki çocuk etkinliklerine de katılarak Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla gönüllü çalışmalar yaptı. Sürecin ilerleyişinde sağlık durumu kötüleşince Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İMAMIN DESTEK ÇAĞRISI

Raziye’yi hastanede ziyaret eden caminin imamı Muhammed Oğuzalp, Sar’ın hastanede arkadaşlarını görmek istediğini öğrendi. Ayrıca, camide Filistinli çocuklar için balon bıraktıkları gibi hastanede de aynı etkinliğin yapılmasını istedi. İmam Oğuzalp, Raziye’nin bu talebini karşılamak için sosyal medyada duyuru yaptı ve arkadaşlarıyla ailelerini hastane bahçesine davet etti. Oğuzalp’in çağrısı üzerine yaklaşık 200 kişi bir araya geldi ve Filistin bayrağı renklerindeki balonlarla toplandı.

RAZİYE’YE ULAŞAN DOSTLUK

Hastane penceresinden etkinlikteki kalabalığı gören Raziye, uzun süre orada durdu ve dostlarıyla buluşmanın keyfini çıkardı. İmam Oğuzalp, Raziye için bir araya geldiklerini belirterek, “Raziye kızımız doğuştan kas hastası. Bizim yaklaşık 7-8 yıldır sabah namazı ve cami çocuk buluşmalarına katılıyordu. Geçen gün hastaneye gittiğimde, ona bir isteği olup olmadığını sordum. ‘Camide Filistinli çocuklar için havaya balon bıraktığımız gibi arkadaşlarım hastaneye gelip Gazze’nin renklerini taşıyan balonları benim için de havaya uçurabilirler mi?’ dedi. Hemen sosyal medyada paylaştım. Şu anda çocuklar ve aileleri birlikte Raziye’yi izliyor. Onu mutlu etmek ve arzusunu yerine getirmek için buradayız. Bu etkinlik, güzel bir birliktelik oluşturdu. Gazze’deki çocuklara selam gönderiyoruz. Raziye kendi dertlerini unuttu, Gazzeli çocukların dertleriyle dertlendi. Ona şifa olmasını diliyoruz. Raziye, bütün sıkıntılarına rağmen, ‘Benim yaşadıklarım, Gazzeli çocukların yaşadıklarının yanında ne ki’ diyor” şeklinde ifade etti.