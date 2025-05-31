Raziye’ye Moral İçin Buluşma Yapıldı

HASTANE BAHÇESİNDE MORAL TOPLANTISI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, doğuştan kas hastası olan 13 yaşındaki Raziye Birgül Sar’a moral olmak için çok sayıda kişi, hastane bahçesinde bir araya geldi. Raziye’nin isteği üzerine katılımcılar, Filistin bayrağını simgeleyen balonları gökyüzüne bıraktı.

RAZİYE’NİN YAŞAM SÜRECİ

Neriman ve Ayhan Sar çiftinin kızı olan Raziye’ye, 2 yaşındayken doğuştan kas hastalığı teşhisi kondu. Okula devam ederken, Seyyid Emir Sultan Camisi’ndeki çocuk buluşmalarına katılmayı da ihmal etmedi. Filistinli çocuklara destek amacıyla düzenlenen etkinliklerde gönüllü olarak yer aldı. Ancak Raziye’nin sağlık durumu ağırlaşınca Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı. Hastanede, caminin imamı Muhammed Oğuzalp, Raziye’yi ziyaret etti ve Sabaha balon bırakma isteğini öğrenince sosyal medyada çağrı yaparak arkadaşları ve aileleri hastane bahçesine toplandı.

DESTEK OLMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

İmam Oğuzalp, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Raziye kızımız doğuştan kas hastası. Benden bir isteği olup olmadığını sorduğumda, arkadaşları hastaneye gelip Gazze’nin renklerini taşıyan balonları gökyüzüne bırakmasını istedi. Sosyal medya aracılığıyla bunu dile getirdik. Yaklaşık 200 kişi toplandı ve Raziye’yi sevindirmek için burada bir araya geldik.” dedi. Hastanede toplananlar, ellerindeki balonları gökyüzüne bırakarak Raziye’ye moral oldu. Oğuzalp, Raziye’nin, “Benim yaşadıklarım, Gazzeli çocukların yaşadıklarının yanında ne ki” dediğini de sözlerine ekledi.

Bu anlamlı etkinlik, Raziye’nin yanında olmalarının yanı sıra Gazzeli çocuklara da bir selam gönderme niteliği taşıdı. Bu süreçte Raziye, yaşadığı sıkıntıları unutarak Gazzeli çocukların dertleriyle ilgilendi.