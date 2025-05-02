Real Betis, Fiorentina’yı 2-1 yendi

REAL BETİS VE FİORANTİNA MAÇI

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında İspanyol kulübü Real Betis, evinde İtalyan takımı Fiorentina’yı konuk etti. Benito Villamarin Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada, İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı. Oliver’ın yardımcı hakemliklerini Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi. Ev sahibi ekip, 6. dakikada Abdessamad Ezzalzouli’nin ve 64. dakikada Antony’nin attığı gollerle maçı 2-1 kazanmayı başardı. Fiorentina’nın tek golü ise 72. dakikada Luca Ranieri tarafından kaydedildi.

CHELSEA VE DJURGARDEN MAÇI

Yarı finalin bir diğer eşleşmesinde, İngiliz ekibi Chelsea, İsveç temsilcisi Djurgarden’in sahasında oynadı. 3Arena’da gerçekleşen mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti. Scharer’in yardımcıları ise Stephane de Almeida ve Jonas Erni oldu. Chelsea, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçı 4-1 galip tamamladı. Chelsea’nin gollerini 12. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Chukwunonso Madueke ve 59 ile 65. dakikada Nicolas Jackson kaydetti. Djurgarden’in golü 68. dakikada Isak Alemayehu’dan geldi.

MAÇLARIN RÖVANŞ TARİHLERİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanş karşılaşmaları 8 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek.