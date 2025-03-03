Real Betis, Mourinho’yu İstiyor

FENERBAHÇE’DE MOURINHO HEYECANI

Sezonun başında Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğüne getirilen Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin 3 kulvarda da iddialı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Ancak, bu süreçte ilginç bir iddia gündeme geldi. İtalyan medya organı Calcio Mercato, İspanyol La Liga ekibi Real Betis’in Mourinho’yu kadrosuna katma amacı taşıdığını belirtti. Portekizli teknik adam, daha önce İspanyol devleri arasında yer alan Real Madrid’de çalışarak büyük başarılara imza atmıştı.

MAAŞ GİBİ ENGELLER OLACAK

Ancak haberdeki bilgilere göre, Mourinho’nun Real Betis transferinin, Portekizli çalıştırıcının yüksek maliyetinden dolayı gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe, Mourinho ile sezon başında imzaladığı 2 yıllık sözleşme gereği, 62 yaşındaki teknik direktöre yıllık net 10.5 milyon euro maaş ödüyor.

PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu sezon boyunca Fenerbahçe’nin başında toplam 42 maça çıkan Mourinho, 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Portekizli teknik adam, bu karşılaşmalarda maç başına 2.17 puan ortalaması yakalayarak dikkat çekiyor.