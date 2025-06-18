Real Madrid Al Hilal, TRT 1’den

Canlı yayınla Real Madrid Al Hilal Maçı İzleme Yöntemleri

Real Madrid Al Hilal maçının heyecanını yaşamak isteyenler, bu maçı canlı izlemek için hazırlık yapıyor. Maç hakkında detaylara ulaşarak, canlı yayın imkanlarını değerlendirmek mümkün. İşte Real Madrid Al Hilal maçını canlı izlemek için gerekli bilgiler.

TRT 1’DEN CANLI YAYIN İMKANI

Real Madrid Al Hilal maçı, Türkiye’deki futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, Miami Gardens’da bulunan Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşecek.

İyi seyirler dileriz!