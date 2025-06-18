Haberler

Real Madrid Al Hilal, TRT 1’den

Canlı yayınla Real Madrid Al Hilal Maçı İzleme Yöntemleri

Real Madrid Al Hilal maçının heyecanını yaşamak isteyenler, bu maçı canlı izlemek için hazırlık yapıyor. Maç hakkında detaylara ulaşarak, canlı yayın imkanlarını değerlendirmek mümkün. İşte Real Madrid Al Hilal maçını canlı izlemek için gerekli bilgiler.

TRT 1’DEN CANLI YAYIN İMKANI

Real Madrid Al Hilal maçı, Türkiye’deki futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, Miami Gardens’da bulunan Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşecek.

İyi seyirler dileriz!

ÖNEMLİ

Haberler

Savunma Bakanı Hegseth Soruları Yanıtladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun Trump'ın İran'a yönelik emirlerine hazır olduğunu belirtti ve Bakanlık olarak her zaman seçeneklerin yanında olduklarını vurguladı.
Haberler

Muşspor’a 49 Mus 49 Plakası Hediye Edildi

Muş Emniyet Müdürü, 2. Lig'e çıkan Muşspor'a özel '49 MUS 49' plakasını hediye etti. Plaka açık artırmayla satılacak ve geliri kulübe destek sağlayacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.