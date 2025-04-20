Real Madrid, Arda Güler’i değerlendirebilir

XABI ALONSO İÇİN ARDA GÜLER DETAYI ÖNE ÇIKIYOR

Sezon sonu teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırması beklenen Real Madrid’de, yeni teknik direktör adayları arasında en öne çıkan isim Bayer Leverkusen’in başındaki Xabi Alonso oldu. İspanyol ekibinin, Alonso’ya şans verme planı içinde Arda Güler’in durumu dikkat çekiyor.

ARA TRANSFERDE ARDA GÜLER’İN ADI GEÇİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid’in Xabi Alonso’yu Bayer Leverkusen’e göndermesi durumunda, Arda Güler’i de bu takıma gönderebileceği ifade ediliyor. Xabi Alonso’nun sözleşmesinde bulunan çıkış maddesinin yaklaşık 10 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Real Madrid’in, genç yeteneklerinden bazılarını Leverkusen’e kiralama ya da geri satın alma konusunda hazırlık içinde olduğu aktarılıyor. Bu bağlamda Arda Güler’in en güçlü aday olduğu, milli futbolcunun Alman takımlarıyla oldukça popüler olduğu vurgulanıyor.

Bu sezon beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler, Carlo Ancelotti sonrası Real Madrid’de daha fazla süre alabileceğine inanıyor ve takımda kalmak istediğini belirtiyor. Arda Güler, bu sezon boyunca Real Madrid formasıyla toplamda 34 maça çıktı ve 1233 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 3 gol atıp, 7 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi. 20 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilirken, Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.