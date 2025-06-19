Real Madrid, Arda ile güçlendi

REAL MADRID VE ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda Real Madrid, Al Hilal ile ilk grup maçına çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısı başlarken sahaya giren Arda Güler, takımın oyunu üzerinde önemli bir etki yarattı. İlk yarıda beklenen performansı gösteremeyen Real Madrid, Arda’nın oyuna dahil olmasıyla rakip kaleye daha fazla yüklenmeye başladı. Genç yetenek, bir şutuyla direkten dönerken, iki pozisyon hazırladı fakat takım arkadaşları bu fırsatları değerlendiremedi. 20 yaşındaki yıldız, gösterdiği performansla İspanyol basınından büyük övgüler aldı.

İSPANYOL BASINI ARDA’YI YAZDI

İspanya’dan AS gazetesi, “Arda oyuna girdikten sonra Real Madrid hücumu daha da çeşitlendi. Rakip kalede baskı kuruldu ve tehlikeler yaratıldı. İlk yarıdaki oyun ve ikinci yarıdaki oyun arasında kocaman fark vardı. Arda Güler bu sezon daha çok forma şansı bulacağını herkese gösterdi.” şeklinde yorum yaptı. Marca da genç oyuncuyla ilgili, “Penaltının Federico Valverde yerine Modric ya da Arda tarafından kullanılması gerekiyordu. İkisi de o penaltıyı hak etmişti. Arda Güler oyuna girdiği andan itibaren farkını gösterdi ve tüm taraftarları ayağa kaldırdı.” ifadelerini kullandı.