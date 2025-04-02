Real Madrid, Arda’nın Asistiyle Finale Kaldı

İSPANYA KRAL KUPASI YARI FİNALİNDE TEK DAKİKA FARKI

Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Real Sociedad’ı kendi sahasında ağırladı. Maç, büyük bir rekabete ev sahipliği yaptı ve normal süresi 4-3 Real Sociedad’ın lehine sona eren mücadele, uzatmalara gitti. Uzatma süresinde Arda Güler’in yaptığı asist ile Antonio Rüdiger’in attığı gol, skoru 4-4 yaparak Real Madrid’i finale taşıdı.

İLK YARIDA GÖLLER DENGELENDİ

Maçın başlarında etkili bir oyun sergileyen Real Sociedad, 16. dakikada Ander Barrenetxea’nın bulduğu golle öne geçti. Ancak Real Madrid, 30. dakikada genç yeteneği Endrick ile eşitliği sağladı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda daha baskın bir oyun oynayan konuk ekip, 72. dakikada David Alaba’nın kendi kalesine attığı golle tekrar avantajı elde etti. Arda Güler’in asistinin öncesinde 80. dakikada Mikel Oyarzabal, Real Sociedad’ı 3-1 öne geçirdi.

REAL MADRID GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Fakat Real Madrid, hızlı bir şekilde geri dönüşe geçmeyi başardı. 82. dakikada Jude Bellingham ve 86. dakikada Aurelien Tchouameni’nin golleriyle skoru 3-3’e getirdi. Maçın 90+3. dakikasında Mikel Oyarzabal, saha içinde tekrar etkili oldu ve Real Sociedad’ı 4-3 öne geçirerek maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmaların ikinci devresinde oyuna dahil olan Arda Güler, takımına önemli bir katkı sağladı. 115. dakikada kullandığı köşe vuruşu ile Antonio Rüdiger’in kafa golünü bulmasını sağladı ve skoru 4-4 yaparak Real Madrid, bu sonuçla finale yükseldi. Real Madrid, finalde rakibini beklerken Arda Güler’in kritik anlarda yaptığı asist, oyuncunun performansı açısından büyük bir özgüven kaynağı oldu.