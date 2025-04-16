Haberler

Real Madrid Arsenal 0-0 Beraberlik

REAL MADRID ARSENAL MAÇINDA DURUM

Real Madrid ile Arsenal arasındaki mücadele devam ediyor. Maç ta 0-0’lık eşitlikle sürmekte. Taraftarlar, gol hasreti çekerken, karşılaşmanın gidişatı büyük ilgiyle takip ediliyor.

CANLI MAÇİ İZLEME İMKANI

Real Madrid Arsenal mücadelesini Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Ancak izleyebilmek için platformun üyesi olmanız gerekiyor. Maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

STADYUM VE MAÇ YERİ

Karşılaşma, İspanya’nın Madrid kentindeki ünlü Santiago Bernabéu Stadyumu’nda gerçekleşecek. Özellikle bu statta oynanan önemli maçlar, futbolseverler için her zaman özel bir anlam taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Serkan Özcan, Ekonomist Ve Yazar

Siyaset yorumlarıyla öne çıkan Serkan Özcan, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özcan'ın yaşı, kökeni ve hayat hikayesi hakkında merak edilenler artıyor.
Haberler

Çanakkale’de Otomobil Çarpmasıyla Ölüm

Çanakkale-Ezine karayolunda 68 yaşındaki Cahit Gül, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.