Real Madrid Arsenal 0-0 Beraberlik

REAL MADRID ARSENAL MAÇINDA DURUM

Real Madrid ile Arsenal arasındaki mücadele devam ediyor. Maç ta 0-0’lık eşitlikle sürmekte. Taraftarlar, gol hasreti çekerken, karşılaşmanın gidişatı büyük ilgiyle takip ediliyor.

CANLI MAÇİ İZLEME İMKANI

Real Madrid Arsenal mücadelesini Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Ancak izleyebilmek için platformun üyesi olmanız gerekiyor. Maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

STADYUM VE MAÇ YERİ

Karşılaşma, İspanya’nın Madrid kentindeki ünlü Santiago Bernabéu Stadyumu’nda gerçekleşecek. Özellikle bu statta oynanan önemli maçlar, futbolseverler için her zaman özel bir anlam taşıyor.