Real Madrid, Arsenal’e 2-1 Yenildi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE REAL MADRİD’İN FİNAL HAYALLERİ SONA ERDİ

İspanyol futbol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal ile oynadığı 3-0’lık rövanş maçında 2-1’lik sonuçla elendi. Maç boyunca rakibi karşısında oyun üstünlüğü sağlamakta zorlanan Real Madrid’de, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin seçimleri yeniden eleştiri konusu haline geldi.

ARDANIN OYNAMAMASI TARTIŞMA YARATTI

Real Madrid taraftarları, Ancelotti’nin 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanmasına rağmen genç yetenek Arda Güler’i sahaya almamasına sosyal medya üzerinden sert tepkiler gösterdi. Maç sonrası Arda Güler ve Ancelotti hakkında binlerce paylaşım yapıldığı gözlemlendi. Ayrıca, Arda Güler’in maçın son dakikalarında kameralara yansıyan üzgün yüz ifadesi de büyük bir tartışma yarattı. Birçok taraftar, bu görüntüyü sosyal medya hesaplarında paylaşarak Ancelotti’yi eleştirdi.