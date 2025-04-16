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Real Madrid Arsenal Hangi Kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden sürerken, “Real Madrid Arsenal hangi kanalda?” sorusu internet aramalarında popülerlik kazandı. Karşılaşma öncesinde hem yayın bilgileri hem de takımların güncel durumları futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Türkiye’deki taraftarlar ise maçın şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini sorguluyor.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Real Madrid ve Arsenal arasındaki karşılaşma, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Maç, İspanya’nın Madrid kentindeki ünlü Santiago Bernabéu Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Bu önemli karşılaşmanın hakemliğini ise Fransız hakem François Letexier üstlenecek. Maç, TRT’nin dijital platformu Tabii Spor üzerinden şifresiz ve HD kalitesinde canlı olarak yayınlanacak.

TRT TABİİ PLATFORMLARINI KULLANMA REHBERİ

Real Madrid Arsenal maçını izlemek isteyenler için TRT Tabii’nin resmi web sitesine giderek platformun nasıl kullanılacağına dair bilgi alabilirsiniz. İnternet üzerinden TRT Tabii’yi takip etmek için tarayıcınızdan TRT Tabii’nin web sitesine girip canlı yayınları takip edebilirsiniz.

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