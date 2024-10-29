“Real Madrid Boykot Etti, Vinicius’a Ödül Verilmedi”

REAL MADRİD’DEN BOYKOT KARARI

İspanya’nın Real Madrid Kulübü, Europe futbolunun en önemli ödüllerinden biri olan Altın Top (Ballon d’Or) ödül törenini boykot etti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid, Paris’te düzenlenen 2024 ödül töreninde Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior’a “en iyi futbolcu” ödülünün verilmeyeceğini öğrenince törene katılmama kararı aldı. Tören, UEFA ile France Football’un ortaklaşa düzenlediği 2024 Altın Top ödül töreni olarak Fransa’nın Paris şehrindeki Chatelet Tiyatrosu’nda gerçekleşti.

RODRİ ÖDÜLÜ KAZANDI

İspanya Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası’nda zafer kazanan ve Manchester City ile İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan Rodri, Altın Top ödülünü kazandı. Oylamada Real Madrid’in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior ikinci sırada, İngiliz futbolcu Jude Bellingham da üçüncü sırada yer aldı. En iyi kadın futbolcu ödülü ise üst üste ikinci kez İspanya Milli Takımı ve Barcelona’nın yıldızı Aitana Bonmati’ye verildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU 20. SIRADA

France Football dergisi tarafından 1956’dan beri verilen ödüller arasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da yer aldı. Hakan, yılın futbolcusu oylamasında 20. sıraya yerleşti.

ARDA GÜLER İKİNCİ OLDU

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası’nda ikinci sırada tamamladı. Bu ödülün kazananı ise Barcelona’nın genç forveti Lamine Yamal oldu. Yılın forvetine verilen Gerd Müller Kupası’nı geçen yıl PSG’de oynayan Real Madrid’in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe ile Bayern Münih’de forma giyen İngiliz futbolcu Harry Kane paylaştı.

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ANCELOTTİ

Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, erkeklerde yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü. ABD Milli Takımı’nın hocası İngiliz Emma Hayes de kadınlarda bu ödülü aldı. Yılın kulübü ödülü erkeklerde Real Madrid’e, kadınlarda ise Barcelona’ya takdim edildi. Socrates ödülü ise İspanyol kadın futbolcu Jennifer Hermoso’ya verildi.

ARDA GÜLER’DEN DESTEK PAYLAŞIMI

Real Madrid’de Vinicius’un takım arkadaşı olan Arda Güler, Instagram hesabında Brezilyalı futbolcu ile bir fotoğraf paylaşarak ona destek olduğunu gösterdi.