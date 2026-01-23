Real Madrid’de Alvaro Arbeloa Dönemi Kapanıyor: Klopp Arda Güler’i İstemiyor mu?

real-madrid-de-alvaro-arbeloa-donemi-kapaniyor-klopp-arda-guler-i-istemiyor-mu

Real Madrid, Xabi Alonso’nun ardından teknik direktörlük görevine getirilen Alvaro Arbeloa ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor. Yönetimin yeni hedefinin ise Alman teknik direktör Jurgen Klopp olduğu öne sürülüyor. Ancak bu potansiyel değişim, genç yetenek Arda Güler için olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

KLOPP, ARDA GÜLER İLE İLGİLENMİYOR MU?

Yapılan değerlendirmelere göre, Klopp’un Arda Güler’in yeteneğine saygı duyduğu, fakat istikrarsız performansından rahatsızlık duyduğu vurgulandı. Alman teknik direktörün, Arda’nın maçtan maça değişen performansının takım içindeki uyumu ve soyunma odasındaki atmosferi olumsuz etkileyebileceğini düşündüğü belirtildi. Bu doğrultuda, milli futbolcunun takımda kalmasının (kiralık ya da transfer yoluyla) her iki taraf için de en uygun seçenek olacağına inandığı ifade ediliyor.

