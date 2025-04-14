Haberler

Real Madrid’de Ancelotti’nin Geleceği Belirsiz

REAL MADRID’DE ANCELLOTTİ GÜVEN TAZELEMİYOR

La Liga’nın köklü kulüplerinden Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti’nin geleceği hala belirsizliğini koruyor. İtalyan teknik adamdan duyulan rahatsızlık ise genç futbolcular arasında gündeme geliyor.

GENÇ OYUNCULAR YÖNETİME İLETİMDE BULUNDU

Forma şansı bulamayan Arda Güler, Endrick ve Brahim Diaz’ın kulüp yönetimine gelecek sezon için taleplerini ilettiği ortaya çıktı. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, bu üç genç oyuncu, Ancelotti’nin takımda kalması durumunda ayrılmak istediklerini yönetime bildirmiş. Real Madrid yönetiminin bu durumda nasıl bir strateji belirleyeceği ise merakla bekleniyor.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 34 resmi maçta mücadele eden Arda Güler, 3 gol ve 7 asistlik etkileyici bir performans sergiliyor. Genç futbolcunun takımdaki durumu, Ancelotti’nin geleceğiyle yakından bağlantılı görünüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 140 Üye Atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta 140 yeni üye atadı. Aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu bu atamaların ardından maaş iddiaları yalanlandı.
Haberler

İlkay Gündoğan Kötü Haber Verdi

Galatasaray'ın transfer hedefi İlkay Gündoğan, Manchester City ile 1 yıl daha sözleşme yenileyerek kulübünde kalmayı tercih etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.