Real Madrid’de Arda Güler Krizi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE REAL MADRİD’İN BAŞARISI

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Real Madrid, Manchester City’i 3-1 yenerek bir üst tura geçti. Ancak maçın sonrasında konuşulan yalnızca skor olmadı, Arda Güler’in maça yine dahil edilmemesi oldu. Genç futbolcunun yedek kulübesinde bekletilmesi, Türk futbolseverlerin büyük tepkisini çekti.

ARDA GÜLER’İN YEDİK KULÜBESİNDE KALMASI TEPKİ TOPLADI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takım 3-0 öndeyken 83. dakikada Modric’i oyuna aldı. Fakat Arda Güler’in yine yedek kulübesinde kalması, Türk futbolseverlerin büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu. Maç sonrasında sosyal medyada, “Arda Güler’e forma şansı verilmeyecekse neden kadroda?” gibi yorumlar yoğunluk kazandı. Birçok taraftar, genç yıldızın düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olması gerektiği fikrini savundu.

SABIR TÜKENİYOR MU?

Türk futbolseverler, Arda’nın Real Madrid’de süre almasının giderek zorlaştığını ve bu durumu genç oyuncunun gelişimi açısından olumsuz buluyor. Ancelotti’nin tercihleri Türkiye’de büyük yankı uyandırırken, Arda Güler’in geleceği ile ilgili tartışmalar giderek artıyor.