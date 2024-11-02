“Real Madrid’de Arda Güler Krizi”

SON DAKİKA ARDA GÜLER GELİŞMELERİ

Real Madrid’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Başkan Florentino Perez’in Arda Güler konusundaki sabrı sona eriyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid’de Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir tartışma ortaya çıktı. Florentino Perez’in, takımın genç yıldızlarının performansından memnun olmadığı öğrenildi.

FLORİNTİNO PEREZ’İN ENDİŞELERİ

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Florentino Perez, Jude Bellingham’ın yeni saha içi rolü ile Arda Güler ve Endrick’in az süre alması nedeniyle sabrını kaybetmeye başladı. Başkan, mevcut kadronun kulüp tarihindeki en iyi kadro olduğunu düşünüyor ve sahada istikrarlı bir gelişme görmek istiyor. Ayrıca Florentino Perez’in teknik ekibe belli konularda baskı yapabileceği ifade ediliyor.

ARDA GÜLER’İN DURUMU

19 yaşındaki Arda Güler bu sezon Real Madrid forması ile 11 maça çıktı ve toplamda 292 dakika sahada kaldı. Güler’in Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2029’da sona eriyor ve güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirleniyor.