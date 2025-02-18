real-madrid-de-arda-ve-endrick-kaosu

ARTA BÜYÜYEN KAOS

Real Madrid, bu sezonda forma bulmakta zorlanan Arda Güler ve sezon başında takıma katılan Endrick ile ilgili önemli gelişmelerle karşı karşıya. La Liga’da Barcelona ve Atletico Madrid ile şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele veren Real Madrid, 24. haftada Osasuna ile oynadığı maçta 1-1’lik sonuçla zirve yarışı açısından büyük bir darbe aldı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN ALTERNATİFLERİ

Arda Güler ve Endrick, bu maçta yedek kulübesinde yer aldılar ve Teknik Direktör Carlo Ancelotti, beş oyuncu değiştirme hakkından sadece birini kullanma yolunu seçti. Bu durum, takımda yaşanan huzursuzluğun ve iki oyuncunun durumu ile ilgili belirsizliklerin giderek arttığını gösteriyor. Bugün İspanyol basınında, özellikle Sport gazetesinde yer alan bir haberde, Güler ve Endrick’in geleceği ile ilgili dikkat çeken bir iddia tutuldu.