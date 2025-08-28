Haberler

Real Madrid’de Kaos Ve Yalnızlık Başladı

REAL MADRİD’DE KAOS ORTAMI

Real Madrid, La Liga’ya galibiyetlerle başlamış olsa da, transfer çalışmaları devam ederken büyük bir kaos yaşanıyor. İspanyol medya kaynaklarında yer alan habere göre, takımın öne çıkan yıldız oyuncularından Brezilyalı Vinicius Jr’ın yalnızlaştırılmaya başlandığı iddia ediliyor.

TAKIMDAKİ İLETİŞİM PROBLEMİ

Haberde, takımın genç ve yetenekli oyuncularından Arda Güler’in Vinicius Jr ile iletişim kurmadığı, bir diğer genç futbolcu Dean Huijsen’in de onunla arasına mesafe koyduğu belirtiliyor. Takımdaki birçok oyuncunun sık sık yaşadığı tartışmalar nedeniyle Vinicius Jr’dan bıktıkları aktarılıyor.

TRANSFER PLANLARI BELİRLENDİ

Öte yandan, Real Madrid yönetiminin Vinicius Jr için transfer planları belli olmaya başladı. İspanyol kulübü, istenilen teklif gelmesi durumunda yıldız oyuncu ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

