Real Madrid’den Leganes’e Karşı Zorlu Galibiyet

Real Madrid, LaLiga’da Leganes ile karşı karşıya geldiği maçta 2-1 geriye düşmesine rağmen maçı kazanarak puanını 63’e çıkardı. İspanya LaLiga’nın 29. haftasında oynanan karşılaşma Santiago Bernabeu Stadyumu’nda gerçekleşti. Milli maç arası öncesi çıktığı 2 maçta 6 puan kazanan Real Madrid’de milli oyuncu Arda Güler, ilk 11’de yer aldı.

Hızlı bir başlangıç yapan Real Madrid, 30. dakikada Arda Güler’in ceza sahasında faul sonucu elde ettiği penaltı ile öne geçti. Penaltıyı kullanan Kylian Mbappe, topu ağlarla buluşturdu. Ancak, konuk ekip Leganes cevap vermekte gecikmedi. Diego Garcia Campos ve Dani Raba’nın peş peşe attığı gollerle 7 dakikada maçı 2-1’a taşıdı. İlk yarı Leganes’in üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇIN İKİNCİ YARISI

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 47. dakikada Jude Bellingham’ın attığı golle eşitliği sağladı. Bu golden sonra takım, rakip sahada daha fazla el etti. Ceza yayının sağından kazanılan serbest vuruşta Mbappe topu yine ağlara gönderdi ve bu, oyuncunun maçtaki ikinci golü oldu. Bu golle birlikte Real Madrid skoru 3-2’ye getirerek galibiyetin kapısını araladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mavi-beyazlılar maçı kazanmayı başardı.

ÖNE ÇIKAN PERFORMANS

Arda Güler, maç boyunca yüzde 93 pas isabeti ve 3 kilit pas ile dikkat çekti. 62. dakikada Rodrygo ile yer değişen Arda, takımına önemli katkıda bulundu. Real Madrid, bir sonraki karşılaşmasında 5 Nisan Cumartesi günü Valencia’yı konuk edecek.