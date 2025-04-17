Real Madrid, Devler Ligi’ne veda etti!

REAL MADRID UEFA ŞAMPİYONLARI LİGİNE VEDA ETTİ

Real Madrid, Carlo Ancelotti’nin yönetiminde gerçekleştirdiği UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında, kendi sahasında Arsenal’e 2-1 mağlup oldu. İlk maçı İngiltere’de 3-0 kaybeden Los Blancos, böylelikle toplamda 4-1’lik skorla turnuvaya veda etti.

SAKA HATASINI TELAFİ ETTİ

Arsenal’de Bukayo Saka, 13. dakikada penaltıdan yararlanamadı. İlk yarı bu skorla sona ererken, Saka 65. dakikada skoru 1-0 yaparak hatasını telafi etti. Vinicius Junior, 67’de skoru 1-1’e getirdi. Ancak, Gabriel Martinelli 90+3’te ağları havalandırarak Arsenal’i hem 2-1’lik galibiyete hem de yarı finale taşıdı.

ARDA GÜLER YEDİK KULÜBESİNDE KALDI

Real Madrid’de Türk futbolseverlerin dikkatle takip ettiği Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı. Carlo Ancelotti, beş oyuncu değişikliği yapmasına rağmen millî futbolcuya süre vermedi. Karşılaşma sırasında ve sonrasında Real Madridli taraftarlar, önceki maçlarda olduğu gibi yine Carlo Ancelotti’yi eleştirdi. Madridistalar, Arda Güler’in oyuna girmemesini şaşkınlıkla karşıladı ve İtalyan teknik adam için sert tepkilerde bulundu.