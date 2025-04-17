Gündem

Real Madrid, Devler Ligi’ne veda etti!

real-madrid-devler-ligi-ne-veda-etti

REAL MADRID UEFA ŞAMPİYONLARI LİGİNE VEDA ETTİ

Real Madrid, Carlo Ancelotti’nin yönetiminde gerçekleştirdiği UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında, kendi sahasında Arsenal’e 2-1 mağlup oldu. İlk maçı İngiltere’de 3-0 kaybeden Los Blancos, böylelikle toplamda 4-1’lik skorla turnuvaya veda etti.

SAKA HATASINI TELAFİ ETTİ

Arsenal’de Bukayo Saka, 13. dakikada penaltıdan yararlanamadı. İlk yarı bu skorla sona ererken, Saka 65. dakikada skoru 1-0 yaparak hatasını telafi etti. Vinicius Junior, 67’de skoru 1-1’e getirdi. Ancak, Gabriel Martinelli 90+3’te ağları havalandırarak Arsenal’i hem 2-1’lik galibiyete hem de yarı finale taşıdı.

ARDA GÜLER YEDİK KULÜBESİNDE KALDI

Real Madrid’de Türk futbolseverlerin dikkatle takip ettiği Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı. Carlo Ancelotti, beş oyuncu değişikliği yapmasına rağmen millî futbolcuya süre vermedi. Karşılaşma sırasında ve sonrasında Real Madridli taraftarlar, önceki maçlarda olduğu gibi yine Carlo Ancelotti’yi eleştirdi. Madridistalar, Arda Güler’in oyuna girmemesini şaşkınlıkla karşıladı ve İtalyan teknik adam için sert tepkilerde bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin detayları dikkat çekti.
Gündem

Beşiktaş Belediyesi’nde Gözaltı: 12 Kişi

Beşiktaş Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 çalışan gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.