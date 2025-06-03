Real Madrid, Dzeko’yu Gündemine Aldı

REAL MADRID EDIN DZEKO İLE İLGİLENİYOR

Real Madrid, yedek forvet bulmak için çalışmalarına başladı ve Fenerbahçe’den ayrılan Edin Dzeko’yu hedef aldı. İspanyol kulübü, deneyimli futbolcuya düşük bir maaş karşılığında 1 sezonluk sözleşme teklif edecek. Peki, Dzeko gerçekten Real Madrid’e mi geçiyor? Defansa Central’de yer alan bilgiye göre, Real Madrid, yedek bir golcü arayışında Dzeko’yu düşünüyor. Teknik direktör Xabi Alonso, takıma yedek bir forvet istediği için yöneticiler Dzeko ile ilgilenmeye yöneldi ve bu oyuncuya cüzi bir maaş ile 1 yıllık sözleşme sunma planları bulunuyor.

DÜNYA GENELİNDE İLGİ VAR

Haberin devamında, 39 yaşındaki golcü için sadece Real Madrid’in değil, aynı zamanda İtalya’dan Bologna ve Como’nun yanı sıra Hırvatistan’dan Hajduk Split’in de ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Edin Dzeko, Fenerbahçe’deki iki sezonunda toplamda 99 maçta 46 gol atıp 18 asist yaparak etkileyici bir performans sergilemişti. Bu başarıları ile Dzeko’nun kariyerinde yeni bir adım atıp atmayacağı merak ediliyor.