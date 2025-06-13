Real Madrid, Franco Mastantuono’yu Transfer Etti

KADRO GÜÇLENİYOR

Gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmayı hedefleyen Real Madrid, Dean Huijsen ve Trent Alexander-Arnold gibi yıldızların yanı sıra yeni bir sürpriz transfer gerçekleştirdi. İspanyol kulübü, Arjantin Ligi’nde mücadele eden River Plate’te forma giyen 17 yaşındaki on numara Franco Mastantuono’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Eflatun-beyazlılar, geleceğin önemli yetenekleri arasında yer alan genç oyuncu için kulübüne 45 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ayrıca, Real Madrid, Mastantuono ile 6 yıllık bir sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon boyunca 19 maçta oynayan 17 yaşındaki yıldız, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.